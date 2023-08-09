İstanbul'a özel yasa geliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Medya Buluşması'nda konuştu.

İstanbul'da riskli olarak tespit edilen 1.5 milyon konutun olduğunu belirten Özhaseki, "Bunların 600 bini daha sıkıntılı durumda. İstanbul için özel bir yasa çıkarmak istiyoruz. Yasal engelleri böylece hızlandırmış olacağız." diye konuştu.

Kentsel dönüşümde tüm yükün bakanlık ekiplerine bırakılmaması gerektiğini belirten Özhaseki, "Binlerce yerde yapılacak kentsel dönüşümü sadece bakanlık ekipleri gerçekleştiremez. Bu nedenle topu taca atmadan il ve ilçe belediyelerimizin de bu işin içinde yer alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde 180 bin konutun temelini attıklarını söyleyen Özhaseki, "İnşaatlarımız hızla yükseliyor. Ekim, kasım ve aralık aylarında konutlarımızın ilk teslimatlarına da başlayacağız." dedi.

Depremin ardından yeniden inşa ve ihya sürecinde bazı kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Artık fay hatlarının olduğu yerde yapılaşma asla olmayacak. Bu alanları imar planlarına işliyoruz. Zemin sıvılaşması olan yerlerde de yapılaşmaya izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Özhaseki, şehir merkezlerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Şehirlerin meydanları çok önemli, kartpostallara konu olan bu şehirlerin merkezlerini bakanlık olarak biz resen inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.