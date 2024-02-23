İstanbul'a Kentsel Dönüşüm Desteği Resmi Gazete'de!
İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüme destek kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, hak sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi verilecek. Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak. İşte ayrıntılar..
İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüme destek kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, hak sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi verilecek.
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Evi kentsel dönüşüme giren kiracılara ise 100 bin TL karşılıksız kira desteği verilecek. Dönüşüme giren iş yerleri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi verilecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.
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Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite isefaiz uygulanmayacak.
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