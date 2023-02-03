İstanbul'a kar fırtınası geliyor!

Türkiye'nin çok sayıda bölgesinde etkili olan kar yağışı pazar günü itibariyle İstanbul'da da etkisini hissettirecek. Gelen son dakika meteoroloji bilgilerine göre hava sıcaklığının 3 derecelere kadar düşmesi beklenirken neredeyse Türkiye'nin tamamı kar yağışından nasibini alacak.

İstanbulluların uzun bir süredir hasret kaldığı kar yağışı 5 Şubat Pazar günü itibariyle geliyor. Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre kar yağışı İstanbul'da Pazartesi ve Salı günü de aralıklarla etkili olacak. Pazar günü 2, Pazartesi ve Salı günü ise en düşük hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ara tatil uzayabilir mi?

Kar fırtınası ve vorteks oluşmasının muhtemel olduğunu belirten uzmanlar saatler içerisinde yüksek bir kar birikiminin de olabileceğini ve bununla birlikte yarıyıl tatilinin de uzayabileceği konusunda söylentiler oluştu.