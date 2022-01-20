İstanbul’a İzlanda kışı geliyor, hava durumu uyarıları sürüyor…

21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

SİSTEM HAFTA ORTASINA KADAR ETKİLİ

Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

İBB ÖNLEMLERİNİ ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini aldığını duyurdu. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak.

7 BİN 421 PERSONEL, 1.582 ARAÇ 7/24 GÖREV BAŞINDA OLACAK

Toplam 7 bin 421 personel, 1.582 karla mücadele aracı ve iş makinası ile göreve hazır olunduğu belirtilen açıklamada, İstanbul'un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206.056 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1.290 ton solüsyonun karla mücadele için hazır bekletildiği belirtildi.

METROBÜS HATTINDA 33 İŞ MAKİNASI GÖREVDE

Ayrıca köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek.

AKOM İSTANBULLULARI TEDBİRLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

AKOM'dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.