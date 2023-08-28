İstanbul'a gelen turist sayısında rekor kırıldı!

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a 2022'nin 7 aylık döneminde 8 milyon 514 bin 806 yabancı turist geldi. Turist sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artarak 9 milyon 776 bin 635 oldu.

Geçen yıl temmuzda 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin ziyaret ettiği kent, bu temmuzda 1 milyon 873 bin 97 yabancı turisti ağırladı. Böylece temmuzda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 6 arttı. Verilere göre, bu yılın temmuzundan sonra İstanbul'a en çok turist 2022'nin aynı ayında geldi.

İstanbul'a temmuzda 1 milyon 823 bin 416 kişi hava yoluyla 49 bin 681 kişi ise deniz yoluyla ulaşım sağladı.

Geçen senenin aynı dönemine göre, kente hava yoluyla gelenler yüzde 5, deniz yoluyla gelenler ise yüzde 72 arttı.