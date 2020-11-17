AjansHaber.com.tr Gündem Pompeo kuralları hiçe saydı

İstanbul'a gelen Pompeo kuralları hiçe saydı

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak Fener Rum Patriği Bartholomeos ile tokalaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayan yurt dışı gezileri kapsamında dün gece Türkiye'ye geldi. Pompeo, Türkiye'de Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Bakan Pompeo'nun bu görüşmesi diplomatik teamüllere aykırı. Türkiye'de mevkidaşı veya başka bir devlet görevlisiyle görüşmeyen Mike Pompeo'nun sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından diplomatik teamüllere aykırı olarak değerlendiriliyor.

Pompeo'nun Patrik Bartholomeos ile görüşmesinde tokalaşması da kameralara yansıdı. Tüm dünyada salgının tekrar arttığı bir dönemde iki ismin de sosyal mesafe ve tokalaşma kurallarına uymaması tepki çekti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İYİ Partililer Buğra Kavuncu'nun istifasını istedi
Öldüresiye dövülen çocuğa devlet sahip çıktı
Bakanlık ameliyat çağrısı sonrası harekete geçti
"Sen de ölüm korkusu yaşamaya başladın alçak adam"
"Kıbrıs Türk tarafı olarak masaya dönmeye hazırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de net mesajlar
"Yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil"