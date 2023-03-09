İstanbul'a 1,5 milyon yeni konut geliyor!

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riskinin yüksek olduğu illerde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi.

Deprem uzmanlarının "kapıda" olarak nitelendirdiği büyük Marmara depremine İstanbul'u hazırlamak için çalışmalarına hız veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1,5 milyon yeni konut için son aşamaya geldi.

Yeni konutların müjdesini canlı yayında açıklayan Kurum, "1.5 milyon konutun 500 binini Anadolu yakasında 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." dedi.

"Rezerv alanlarımızın tespitini yaptık"

Projeye dair detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Kurum, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden yapacağız. Bize 130 milyon metrekare rezerv alan lazım. Bizim rezerv alanlarımızın tespitini yaptık." dedi.

Rezerv alanlarla ilgili bazı detayları da paylaşan Kurum, Esenler ‘de ki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Millî Savunma Bakanlığımızla konuştuk, orası rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var. 70-80 bin konutluk alan var. Esenler ‘deki askeri alanın kuzeyini bir rezerv alan olarak kullanacağız. Sultangazi, Bağcılar ve Başakşehir’i seyreltip oraya sosyal donatı alanları yapacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul’un seyreltilmesi ve 1.5 milyon konutun taşınması işlemi için 5 yıl gibi bir süreye ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, şunları ifade etti:

“Şimdi biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu kolay bir süreç değil, zor bir süreç, ama biz rezerv alanlarımızı bitirdikten sonra etap-etap da konutları bitire bitire vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız. Nasıl burada bir yıllık bir hedef koyduk, bir yıl içerisinde etap-etap taşıyacağız dedik, burada da bitireceğiz. Mesela biz Fatih’e Fatih Belediye Başkanımızla eski TOKİ Başkanımız orada ne yaptık, mesela Kayaşehir’de bitirdiğimiz dairelerden verdik. Esenler’de şu an biz rezerv olarak ürettiğimiz bin konutu ilk etapta ilçelerimize verdik. O ilçelerde boşalttığımız yere ne yaptık biliyor musunuz? Otopark yaptık, üstüne meydan yaptık, yeşil alan yaptık ve bunu Gaziantep’te de yaptık. Bütün şehirlerimizde de hep birlikte yapacağız, yani vatandaşımız da bu sürecin içinde olacak, devletimiz de bu sürecin içinde olacak ve hep birlikte bu süreci yönetmek zorundayız.”