İstanbul ve Mersin’de DEAŞ operasyonu!

İstanbul ve Mersin'de, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide terör örgütlerinin çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ülke için tehdit oluşturduğu değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilçede belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü. Bu arada, operasyon düzenlenen evlerde yakalanan 12 düzensiz göçmen ise işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Mersin’de ise yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, örgütsel görüntüsü tespit edilen A.A'yı düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince