İstanbul ve İzmir'de okullara tahliye kararı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası İstanbul Valiliği'nin 93 okulu boşaltma kararının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı öncesi 8 okulun boşaltılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17’sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldığı belirtilmiştir.

93 riskli okuldaki 51.995 öğrenci ve 2.765 öğretmenlerin depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekleri açıklanmıştır.

İzmir Valiliği'nden açıklama

Twitter hesabından açıklama yapan Köşger, risk taşıyan 8 okulun olduğunu ifade ederek, bu okulların tahliye tarihlerini açıkladı.

8 riskli okuldaki 3000 öğrencinin depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekleri açıklanmıştır.