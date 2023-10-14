İstanbul ve İzmir'de kaçak göçmen operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul'da farklı tarihlerde göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 12'si tutuklanırken polis dün İzmir ve İstanbul'da yaptığı eş zamanlı operasyonda 19 kişiyi daha gözaltına aldı. Yapılan operasyonda İzmir'e kaçak göçmen taşıyan bir kamyondaki göçmenler tekneye aktarılırken suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Projeli Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı" soruşturması kapsamında, göçmen kaçakçılarına yönelik farklı tarihlerde 11 ayrı operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda organizatörlük yaptığı belirlenen toplam 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda aynı zamanda 425 kaçak göçmen de yakalandı. Göçmen kaçakçılarının kullandığı 9 araç, bot, yelkenli tekneye ise el konuldu.

Ekipler göçmen kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışmaların devamında bir kamyonla çok sayıda göçmenin İzmir'e götürüleceği yönünde bilgi aldı. Kamyonu takibe alan ekipler, dün İzmir'de göçmenler tekneye aktarılırken suçüstü operasyon yaptı. Aynı anda İstanbul'da da organizatörlük yapanlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 19 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda yakalanan 92 göçmen geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Şüphelilere ait ev, depo ve araçlarda yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız silah, 133 bin 500 TL, 4 bin 910 dolar, 725 euro para, uyku tulumları ve yaşam malzemelerinin bulunduğu havala defterleri, şifreli notlar ve kamyon ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.