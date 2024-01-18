İstanbul ve İzmir dahil 10 il için uyarı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurdun kuzey batısı "turuncu" ve "sarı" kodla uyarıldı.

Aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 10 kentte, fırtına ve kuvvetli yağışın beklendiği belirtildi.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İstanbul ve İzmir dahil 10 kente uyarı

Şiddetli yağış ve fırtınanın beklendiği iller şu şekilde sıralandı;

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ.

İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da Valilik tarafından yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: