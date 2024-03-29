Türkiye'nin metropolleri İstanbul ve Ankara'nın 20 yıllık seçim karnesi!
Yerel seçimlerde tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği İstanbul ve Ankara'da son 20 yılda yapılan seçim sonuçlarını sizler için derledik.
Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa süre kala İstanbul ve Ankara'da son 20 yılda yapılan seçim sonuçlarını sizler için derledik.
1 9
28 Mart 2004 Ankara Büyükşehir Belediye Başkalığı Seçim Sonucu
AK Parti adayı İbrahim Melih GÖKÇEK %55.05 oy oranı ile kazandı.
2 9
28 Mart 2004 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı Seçim Sonucu
AK Parti adayı Kadir TOPBAŞ % 45.32 oy oranı ile kazandı.
3 9
29 Mart 2009 Ankara Büyükşehir Belediye Başkalığı Seçim Sonucu
AK Parti adayı İbrahim Melih GÖKÇEK %38.5 oy oranı ile kazandı.
4 9