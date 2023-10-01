İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili oluyor!

Ekim ayının gelmesiyle sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken sıcaklıklar düşmeye başladı.

Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da, beklenen yağmur başladı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Sağanak yağışa hafta sonu hazırlıksız yakalananlar köprü altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde de etkisini gösteren sağanak yağmur nedeniyle sokağa çıkanlardan bazıları hazırlıksız yakalandı. Sağanak şeklinde etkili olan yağış nedeniyle hazırlıksız olanlar köprü altlarına sığındı.