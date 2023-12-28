İstanbul ve Ankara'da DEAŞ operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Ankara'da 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik soruşturma yürütüldü. Daha önceki soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ile sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerde yer alan 10 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.