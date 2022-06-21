İstanbul ve Ankara dahil 32 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu gece yarısı itibarıyla ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor.

AKOM, İstanbulluları ani ve etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek.

Uyarıların ardından gece saatlerinde aralıklarla etkili olan yağışlar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanağın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, (Tokat, Ordu, Giresun hariç) Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.