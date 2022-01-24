İstanbul Valisi'nden mesai saati açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacak. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında mesailer, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle 15.30'da sona erecek.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer 15.30'da sona erecektir" açıklamasında bulundu.
Kıymetli İstanbullular— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır❄️
Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında,nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer;
⏰15.30’da SONA ERECEKTİR pic.twitter.com/KneBy4JZkz
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