İstanbul Valisi'nden düzensiz göçmen açıklaması!

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçle mücadele kapsamında 2 bin 676 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak sınır dışı işlemi başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

24.06-02.07.2023 tarihleri arasında kaçak göçle mücadele kapsamında;



📍2.676 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak sınır dışı işlemi başlatılmıştır.#İstanbul — Davut GÜL (@gul_davut) July 3, 2023