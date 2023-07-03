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İstanbul Valisi'nden düzensiz göçmen açıklaması!

İstanbul Valisi Davut Gül, 24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında yakalanan yabancı uyruklu 2 bin 676 kişinin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçle mücadele kapsamında 2 bin 676 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak sınır dışı işlemi başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

 

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