İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirerek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da bugün saat 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadelerini kullandı.
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,
⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,
Bir sonraki duyuruya kadar,
Bugün ⏰17.30’dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
⛔️Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️ pic.twitter.com/t0n1tPVjAe
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