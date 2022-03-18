İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da bugün saat 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadelerini kullandı.

Kıymetli İstanbullular;



Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,



⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,



Bir sonraki duyuruya kadar,



Bugün ⏰17.30’dan itibaren



✅Motosiklet

✅Elektrikli scooter ve

✅Motokuryelerin🛴🛵



⛔️Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️ pic.twitter.com/t0n1tPVjAe