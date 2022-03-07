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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, perşembe günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbulluları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.

Yerlikaya, paylaşımına Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin soğuk ve yağışlı havaya ilişkin açıklamasını ekledi.

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