AjansHaber.com.tr Gündem 'Beru' oyununun yasaklanmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Beru' tiyatro oyunu PKK propagandası nedeniyle yasaklanmıştır

İstanbul Valisi Yerlikaya "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'Beru' tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Beru" adlı tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'Beru' tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
'Teşkilatın, eniştemin numarasını verin' demişti!
"Seferin kutlu, yolun açık olsun"
Hatay'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Yangınları PKK üstlenince sessizliğe gömüldüler
Hatay yangınında şoke eden detay!
Yangın çıkaran teröristleri öven kişi gözaltında
PKK'dan bir ay sonra gelen itiraf