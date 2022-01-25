İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli çağrı

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Şehirde, uçak seferleri saat 13.00'e kadar iptal edildi. Kentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere idari izin verildi.

Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

Öte yandan, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmamasına karar verildi.

Park eden araçlar için çağrı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç sahibi, araçlarını TEM ve E-5 Otoyolu'nda yol kenarlarına park etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla araç sahiplerine seslendi.

Yerlikaya, karla mücadelenin sürdürülmesi için E-5 ve TEM'de park edilen araçların kaldırılması gerektiğni söyledi.