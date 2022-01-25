AjansHaber.com.tr Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli çağrı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan önemli çağrı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yollarda bırakılan araçların kaldırılması için çağrıda bulundu.

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Şehirde, uçak seferleri saat 13.00'e kadar iptal edildi. Kentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere idari izin verildi.

Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

Öte yandan, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmamasına karar verildi.

Park eden araçlar için çağrı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç sahibi, araçlarını TEM ve E-5 Otoyolu'nda yol kenarlarına park etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla araç sahiplerine seslendi.

Yerlikaya, karla mücadelenin sürdürülmesi için E-5 ve TEM'de park edilen araçların kaldırılması gerektiğni söyledi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstanbul'da feci kaza
KKTC sandık başında
Saatlerdir erişim sağlanamıyor! Açıklama geldi...
Elon Musk'ın Türkiye sırrı ortaya çıktı
Arsa, tarla ve iş yeri satışları rekor kırdı
İstanbul-Ankara Yolu her iki yönde trafiğe açıldı
Antalya Kaş'ta kar yağışı etkili oluyor