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İstanbul Valisi: 65 yaş üstü büyüklerimizin 3. doz aşı oranı yüzde 64

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların üçüncü doz aşılanma oranının yüzde 64 olduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da 1.316.317 hedef nüfusa sahip 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 91,2, 2. doz yüzde 88,9, 3. doz yüzde 64,3. Değerli büyüklerim 3. doz aşılarınızı olmanız için sağlık ekiplerimiz sizleri bekliyor. Ayrıca telefonla da arayacağız."

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