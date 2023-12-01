İstanbul Valiliği'nden uyarı üstüne uyarı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın yarın güney ve güneybatıdan kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.