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İstanbul Valiliği'nden uyarı üstüne uyarı

İstanbul Valiliği, yarın kentin kuzey ilçelerinde kısa süreli etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın yarın güney ve güneybatıdan kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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