İstanbul Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı!

Hafta sonunu yağmurlu geçiren İstanbul'un yeni haftaya da yağmurla başlaması bekleniyor.

Barajların neredeyse tamamen kuruma aşamasına geldiği mega kent için yağmur iyi haber olsa da beklentiler yağmurun sele, hatta su baskınlarına dönüşebileceği yönnüde.

Valilik uyardı

Son dönemde sık sık sel felaketleriyle sarsılan İstanbul'da yarın da kuvvetli yağış nedeniyle su baskını ve sel yaşanabilir.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlara bu yönde uyarı yapıldı.

"Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."