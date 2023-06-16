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İstanbul Valiliği'nden LGBT'ye geçit yok!

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ""Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği, LGBT gibi ailekurumunu tehdit eden hiçbir faaliyete ve izinsiz gösteriye müsade edilmeyeceğini açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 

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