İstanbul Valiliği'nden İBB'ye "izinsiz yardım" soruşturması
İstanbul Valiliği, İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. tarafından dijital yöntemle yardım toplanmasıyla ilgili 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.
İBB iştiraklerinden İSBAK AŞ. aracılığıyla geliştirilen iki kioskun, İstanbul Vakfı tarafından AVM'lere yerleştirildiği vurgulandı.
Bu araçlar vasıtasıyla dijital yöntemle yardım toplandığı ve bunun İBB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtildi.
Yardım toplama faaliyetinin gerekli izinler alınmadan gerçekleştirildiği ifade edildi.
Konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.
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