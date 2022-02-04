İstanbul Valiliği'nden İBB'ye "izinsiz yardım" soruşturması

Açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

İBB iştiraklerinden İSBAK AŞ. aracılığıyla geliştirilen iki kioskun, İstanbul Vakfı tarafından AVM'lere yerleştirildiği vurgulandı.

Bu araçlar vasıtasıyla dijital yöntemle yardım toplandığı ve bunun İBB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtildi.

Yardım toplama faaliyetinin gerekli izinler alınmadan gerçekleştirildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.