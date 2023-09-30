İstanbul Valiliği uyardı! Şiddetli yağış geliyor

Kurak havaların ardından ekim ayıyla birlikte yurtta birçok noktada sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. İstanbul da sağanak yağışların etkisini gösterdiği iller arasında yerini aldı.

Kentte etkisini gösteren yağışlar Başakşehir, Küçükçekmece gibi ilçelerde sel felaketine sebep oldu.

Devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak.

"Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

İstanbul Valiliği kentte devam eden yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar (yarın) akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kg ve üzeri yağış alması bekleniyor.