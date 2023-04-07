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İstanbul Valiliği, "4 kişi gözaltına alındı"

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden biri, sosyal medyada paylaşım yapmak için havaya ateş ettiklerini söyledi.

İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığını açıkladı. 

Şüphelilerin bulunduğu araçta 1 silah, 15 adet fişek, uyuşturucu madde ve hassas tartı ele geçirildi. 

Şüphelilerden birinin ilk ifadesinde "Sosyal medyada paylaşım yapmak için havaya ateş ettim" dediği belirtildi.

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