İstanbul Valiliği, "4 kişi gözaltına alındı"
İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden biri, sosyal medyada paylaşım yapmak için havaya ateş ettiklerini söyledi.
İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığını açıkladı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta 1 silah, 15 adet fişek, uyuşturucu madde ve hassas tartı ele geçirildi.
Şüphelilerden birinin ilk ifadesinde "Sosyal medyada paylaşım yapmak için havaya ateş ettim" dediği belirtildi.
Yorumlar