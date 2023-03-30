İstanbul Tuzla'da kura çekimleri tamamlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim” projesinde 50 bin hak sahibinin belirleneceği İstanbul’da 16 Mart’ta başlayan kura çekimlerinin ilk etabı Tuzla’da tamamlandı.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 20 bin 920 sosyal konut için kuralar noter huzurunda 16-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “İlk Evim’de İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisanda başlıyor.” dedi.

Bakanlık açıklamasında, Tuzla’da sona eren kura çekimleriyle ilgili asil ve yedek olarak belirlenen hak sahiplerinin kura sonuçlarına 30 Mart tarihinden itibaren e-Devlet uygulaması üzerinden ulaşabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 asil ve yedek hak sahibi için kura çekiminin ise Silivri Alibey Spor Salonu’nda, 30 Mart’ta yapılacağı duyuruldu.

“İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler’de 28 bin 340 hak sahibi için sosyal konut kuraları 1- 19 Nisan tarihlerinde çekilecek”

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konut kura çekimleri de 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

“İlk Evim” sosyal konut projesinde, ilk etapta 250 bin sosyal konutun kuraları 19 Nisan’da İstanbul’da sona erecek.

Bakanlık açıklamasında, “İlk Evim, 250 bin sosyal konut projesi kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden ‘Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama’ alanından bakılmalıdır.” hatırlatması yapıldı.