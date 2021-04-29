İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında tam kapanma kararını açıkladı.

18 gün boyunca İstanbul’da kalmak istemeyenler de dünden beri yollarda… Megakentte, iki gündür yoğun trafik var.

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çıkışlar, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı.

YÜZDE 40’LARA KADAR ÇIKTI

Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bazı bölgelerde trafik gözlendi.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 09.05 itibarıyla yüzde 55 olarak ölçüldü.