İstanbul Teknik Üniversitesi depreme ilişkin ön inceleme raporu hazırladı!
İstanbul Teknik Üniversitesi büyük yıkıma yol açan depremlere ilişkin ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, yıkımın ve can kayıplarının bu derece büyük olmasındaki etkenler yer aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39 binin üzerinde can kaybı yaşandı. İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleri, 11 ilde yıkıma yol açan depremlere ilişkin ön inceleme raporu hazırladı.
İlk deprem Pazarcık Segmenti ve Amanos Segmenti üzerinde gerçekleşmiş, ikinci deprem ise Doğu Anadolu Fay Zonu dışında Elbistan’ın güneyinde Nurhak-Çardak arasındaki Çardak Fayı üzerinde gerçekleşti.
Pazarcık Fayı yüzey kırığı 16 km’dir. Amanos Segmenti yüzey kırığı eşelon ve parçalı olup kuzey parçası 98 km, güney parçası ise 68 km kadardır.
Hassa ve Islahiye arasında atım sekmekte ve en az iki farklı segment olduğu görülmektedir.
Deprem alanında Adıyaman, Gölbaşı güneyinde Balkar ile Söğütlü arasında 16 km izlenebilen sol yanal bileşenli zaman zaman sıçramalı kırıklara sahiptir. En büyük atım bu kesimde 3,2 metre kadardır. Bu durumda Pazarcık Segmentinin arada yüzeyde izlememesine rağmen kırılması muhtemeldir.