İstanbul Teknik Üniversitesi depreme ilişkin ön inceleme raporu hazırladı!

Pazarcık Fayı yüzey kırığı 16 km’dir. Amanos Segmenti yüzey kırığı eşelon ve parçalı olup kuzey parçası 98 km, güney parçası ise 68 km kadardır.

Hassa ve Islahiye arasında atım sekmekte ve en az iki farklı segment olduğu görülmektedir.