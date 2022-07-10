İstanbul sele teslim oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu tatil yaptığı Fethiye'den dönmedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketi yaşanmasına rağmen Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü bir otelde tatilini sürdürdü. İmamoğlu, daha önce de kentin yaşadığı doğal afetlerde sahada olmaması ile tepki çekmişti. İki yıl önce Esenyurt'ta aynı felaket yaşanmış, İmamoğlu yaptığı açıklamada "Biz bu sorunları çözeceğiz" demişti. İmamoğlu'nun söz vermesine rağmen Esenyurt'ta iki sene aynı görüntülerin yaşanması sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul'da Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından bayramın ilk günü akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış birçok noktada hayatı felç ederken, Esenyurt'ta ise çok daha etkili oldu. Haramidere taştı, birçok evi ve iş yerini su bastı. İçişleri Bakanı Süeyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı sahaya inerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortalarda görünmedi. İmamoğlu'nun, nerede olduğu merak konusu olurken, kısa sürede gerçek ortaya çıktı. İBB Başkanı'nın Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Faralya'da tatil yaptığı öğrenildi. İmamoğlu, daha önce de birçok kez olduğu gibi, afetle mücadeleye rağmen tatilini sürdürdü. İmamoğlu'nun kente dönmemesi büyük tepki çekti.

İSTANBUL'U SEL VURDU: İMAMOĞLU YİNE ORTADA YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası dün geceden beri sırra kadem bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer sahaya indi. Çalışmalar koordine edilirken, İmamoğlu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.

FETHİYE'DE TATİLE DEVAM EDİYOR

İmamoğlu'nun nerede olduğu ise kısa süre sonra ortaya çıktı. İBB Başkanı, Muğla'nın Fethiye ilçesi'nde tatilini sürdürüyor. Faralya'da ünlü bir otelde tatil yapan İmamoğlu'nun şu ana dek kente dönmediği ve kimseye bilgi vermediği belirtiliyor.

İKİ YIL ÖNCE ESENYURT'A SÖZ VERMİŞTİ, YİNE AYNISI OLDU

Esenyurt'ta 2 yıl sonra yine aynı yerde sel felaketi yaşandı. 2 yıl önce su baskınlarının olduğu yerleri denetleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o zaman yaptığı açıklamada, "Biz bu sorunları çözeceğiz" demişti.

23 Haziran 2020'de aynı bölgede 1 kişinin öldüğü sel felaketi sonrası bölgeyi dolaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk muhabiriyle yaşadığı diyalog, bugün yaşanan selin ardından yeniden gündeme geldi.

"Biz bu sorunları çözeceğiz"!!

İmamoğlu’nun incelemeler sırasında muhabirin sorduğu, ''Uyarılar yapıldı, tedbir aldınız mı? sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İmamoğlu, "Ama biz bu sorunları çözeceğiz. 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin" demişti.

VALİ YERLİKAYA HABERİ ALIR ALMAZ DÖNDÜ

Bayram ziyareti için memleketi Konya'ya giden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel felaketinin yaşanmasının ardından çalışmaları yerinde görmek için kente döndü. Yerlikaya, sel felaketinin bilançosunu da basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

KABAKTEPE'DEN TEPKİ

Afet bölgesine gitmemiz, orada vatandaşımızla birlikte olmamız, çalışmalara katkı sunmamızdan daha doğal ne olabilir?

Bunu sorgulamak yerine, 3 yıldır hiçbir afette görevinin başında, vatandaşın yanında olmayanlara şu soruyu sormak akıllıca olur;

“Sen neden burada değilsin?”

İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tüm yaşananlara rağmen tatile devam etmesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce kişi, 'Neredesin İmamoğlu' konu başlığı altında eleştirilerini dile getirdi.

HER AFETTE İMAMOĞLU TATİLDE

İmamoğlu'nun daha önce de İstanbul'un karşılaştığı afetlerde tatilde olması akıllara geldi. İstanbul'un afetler karşısında bulamadığı İBB Başkanının olaylar üzerine çıktığı tatiller ise şu şekilde: