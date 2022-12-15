İstanbul Robot Müzesi Avcılar'da açıldı

Yerli yazılım firması tarafından 2009'dan bu yana robotik teknolojiler alanında gerçekleştirdiği çalışmalarını sergileyeceği müzenin açılışında konuşan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, dünyada bir ilk olacak robot müzesinde insansı robot teknolojileri ve bilgisayar sistemlerinin geçmişten bugüne gelişim süreçlerini sunacaklarını anlattı.