İstanbul Robot Müzesi Avcılar'da açıldı
Türkiye'de bir yazılım firması tarafından üretilen robotlar, prototipler ve robot yapımında kullanılan malzemelerin sergilendiği İstanbul Robot Müzesi'nin açılışı yapıldı.
Yerli yazılım firması tarafından 2009'dan bu yana robotik teknolojiler alanında gerçekleştirdiği çalışmalarını sergileyeceği müzenin açılışında konuşan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, dünyada bir ilk olacak robot müzesinde insansı robot teknolojileri ve bilgisayar sistemlerinin geçmişten bugüne gelişim süreçlerini sunacaklarını anlattı.
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İstanbul Robot Müzesi'nde çocukların robot atölyelerinde robotik kitlerle kendi robotlarını yapabilme imkanına sahip olacağını anlatan Akın, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalarla ürünlerin bu müzede yakından görülebileceğini söyledi.
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