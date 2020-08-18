İstanbul Park'ta Formula heyecanı

Son günlerde konuyla ilgili iddialar artmaya başladı ve F1 yönetiminin hem Jerez hem de İstanbul Park’la görüşmelerde sona geldiği söyleniyordu. Önde gelen spor medya kuruluşlarından Sky Sport İtalya, Türkiye’nin 15 Kasım’da Formula 1’e ev sahipliği yapacağını iddia etti.

PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bu gelişmelerin hemen ardından İntercity İstanbul Park işletmesinin sahibi Vural Ak’ın şahsi instagram hesabından yaptığı eski yarış paylaşımları ve pist görüntüleri de konunun gerçekliğini bir kademe daha arttırdı. İstanbul’da 7 yıl boyunca düzenlenen ancak F1 yönetimiyle yaşanan anlaşmazlık sebebiyle

2012’den bu yana duran organizasyon, kasım ayında yeniden düzenlenirse, Türkiye’ye seyircisiz bir dönüş yapmış olacak. Konu ile ilgili görüş

bildiren TOSFED Basın Sözcüsü Atıl Atılgan, “F1’in İstanbul’a dönmesi için çalışmalar ve görüşmeler uzun bir süredir devam ediyor. Ancak henüz netleşmiş bir karar olduğu yönünde bize bilgi gelmedi” şeklinde konuştu.

SON YARIŞ 2011'DEYDİ

İlk İstanbul Park Grand Prix’i 21 Ağustos 2005 tarihinde yapıldı ve McLaren Mercedes’in Fin pilotu Kimi Raikkonen bu yarışı kazandı. İstanbul’da son yarış ise 2011’deydi ve Sebastian Vettel kazandı. 2012 senesinde ise anlaşmazlıklar sebebiyle takvimden çıkartıldı.

F1 takviminden çıkmasının sebebi yönetimin Türkiye’den istediği ücreti 26 milyon dolara çıkartmasıydı. Hükümet bu miktarı ödemeye yanaşmadı.

Bir önceki rakam 13.5 milyon dolardı. Pist Formula 1’in yapılmadığı senelerde farklı otomobil ve bisiklet yarış organizasyonlarına ev sahipliği yaparak faaliyete devam etti.

"KASIM AYINDA SEYİRCİLİ YARIŞ OLACAK"

Gazeteci Fatih Altaylı, HaberTürk yayınında, "Kasım ayında içerisinde İstanbul'da seyircili bir Formula 1 yarışı olacak." dedi.