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İstanbul Müftülüğü görevine Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

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