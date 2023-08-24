İstanbul Metrosu’nda sorunlar bitmiyor!

Nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul'da iş, okul başta olmak bir yerden bir yere gitmenin en hızlı yolu kuşkusuz toplu taşıma. Otobüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray bu yüzden İstanbulluların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaşlı, engelli ve bebek arabasıyla toplu taşımayı kullananların öncelikli tercihi rahatlığından dolayı asansör ve yürüyen merdivenler oluyor.