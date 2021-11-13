İstanbul metrolarında tasarruf dönemi: Yürüyen merdivenler kapatıldı

Yaşanan arızalarla sık sık gündeme gelen İstanbul'daki metrolarda yeni bir uygulamaya geçildi.

İBB, yürüyen merdivenlerin bazılarını şerit ve bariyerlerle kapattı.

"TASARRUF NEDENİYLE KAPALI TUTULMAKTADIR"

M4 Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı'nın Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan notta "Sayın yolcularımız ekipmanlarımız tasarruf nedeni ile kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

NE KADAR SÜRE KAPALI KALACAĞI BELİRSİZ

Öte yandan asılan notta merdivenin ne kadar süre ile servis dışı kalacağına ilişkin alanın da boş bırakıldığı görüldü.