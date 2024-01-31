İstanbul merkezli 4 ilde Kafes-33 operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ederek haraç almaya çalışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin iş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri tespit edildi. Çalışmaların ardından İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, suç örgütünün elebaşı Ahmet Söylemez ile birlikte 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.