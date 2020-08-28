İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, helikopter de havadan destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.