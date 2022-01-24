İstanbul kara teslim oldu

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili olmaya başladı. Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı.

Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa yakasındaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Kapanan yollardaki pek çok araç içinde sürücü ve yolcuların beklediği görüldü.

Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise metro istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle metrobüs sayısının da az olduğu gözlendi.

TEM Otoyolunda tır sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yardıma giden ekipler de yolda kaldı

Bu arada gece saatlerinde de zaman zaman etkili olan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Pendik Esenyalı'da kar nedeniyle yolda kalan aracı kurtarmaya gelen itfaiye aracı da mahsur kaldı. Ekipler bu kez kendi araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

Yenibosna Zafer Mahallesi'nde ilerlemekte güçlük çeken bir ambulans, görevlilerin lastiklere zincir takmasının ardından bulunduğu yerden çıkabildi.

Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde bir ambulans, yokuş aşağı indiği sırada kayarak park halindeki bir araca çarptı.

Maltepe Fındıklı'da kar küreme aracı da etkili olan kar nedeniyle yolda kalarak ilerleyemedi.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yoğun kardan olumsuz etkilenen sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıyer Katar Caddesi'nde bir minibüs yolda kaldı. Bir süre sonra araçtan inen yolcular minibüsü iterek bulunduğu yerden çıkmasını sağladı.

Beyoğlu Şişhane'de de bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı.

Trafik durdu, yolcular yürümeyi tercih etti

Yoğun kar yağışının başladığı ilçelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor. O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde trafiğin durduğu, bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarından inerek yürümeyi tercih ettiği görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Topkapı-Büyükçekmece, TEM Otoyolu Bayrampaşa-Büyükçekmece arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde trafik durma noktasına gelirken, Avrupa Yakası sahil yolunda da yoğunluk artıyor.

Silivri'de kar yağışı etkisini sürdürürken, ilçe merkezine yakın mahallelerinin çoğu beyaza büründü. Silivri'de birçok fabrika saat 16.00 itibarıyla mesaiyi sonlandırırken, işçiler de toplu taşıma ve servislerle evlerinde dönmeye çalışıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre ise 1300 evsiz kişi çeşitli bina ve otellere yerleştirildi. Sokak hayvanları için de 500 noktada her gün 2 tondan fazla mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

Trakya'dan İstanbul'a araçla girişe izin verilmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi. Vatandaşlardan Trakya istikametinden yola çıkılmamasını isteyen Yerlikaya, Ankara ve Kocaeli yönünden gelen araçların sürücülerinin de dinlenme tesislerinde bekleyebileceklerini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'lerin saat 19.30 itibarıyla kapatılacağının bilgisini veren Yerlikaya, Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu kaydetti.

Kar yağışının yoğun olduğu Silivri'de birçok fabrika saat 16.00 itibarıyla mesailerini sonlandırdı.

''Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini bildirin''

Yerlikaya, motokuryelerin çalışmasıyla ilgili yaptığı diğer paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli İstanbullular. Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Gereken cezai işlemleri uygulayalım. Önce sağlık, önce güven."

İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılması ile motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklanmıştı.

İstanbul Havalimanındaki seferler durduruldu

Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inemeyen uçaklar Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

Vatandaşlar araçları itmek zorunda kaldı

Başakşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kar küreme aracı yolda kaldı. Yunus Emre Caddesi'nde mahsur kalan İETT otobüsü nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Bakırköy Adliyesi'nin önündeki İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol buz tuttu. İlerlemekte güçlük çeken bir polis aracını yoldan geçen vatandaşlar itti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1300 evsiz kişinin çeşitli bina ve otellere yerleştirildiğini, sokak hayvanları için 500 noktada her gün 2 tondan fazla mama dağıtıldığını duyurdu.