Bir şehir kara teslim oldu, İstanbul'da hayat durdu

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen, alınmayan önlemler İstanbul'da hayatın durmasına neden oldu.

Dün öğle saatlerinde Avrupa yakasında Arnavutköy üzerinden giren yağışlı hava tabakası önce Büyükçekmece, Beylikdüzü, Haramidere, Küçükçekmece'de hayatı durdurdu. Binlerce kişi saatlerce trafikte kaldı.

Başlayacağı saati, etkili olacağı yerler belliydi

Kar yağışı ile ilgili ulusal ve uluslararası kaynaklar nokta nokta, saat saat uyarılar yaparken İBB'nin çalışmalardaki koordinasyonsuzluğu yaşamı felç etti.

akşam saatlerinden itibaren tüm kent beyaza büründü, ulaşım durdu. Alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı ise işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu. Ara sokaklardan çıkan vatandaşlar toplu taşıma ve taksiye yöneldi. Tramvay ve metro hatlarında ise seferler aksamaya devam ediyor.

İBB'nin tuzları dondu

Ara yollarda hiçbir kar çalışması yapılmazken, TEM, D-100 yolları bile kardan etkilendi. Bazı bölgelerde İBB'nin koyduğu tuz kasalarının içindeki tuzların donduğu görüldü. Bir vatandaş o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Herşey çok güzel oldu..



Yazıklar olsun..



"İBB'ye ait bir kutu var. Üzerinde tuz yazıyor. Bu tuzu dökecek bir tane personel yok, daha da kötüsü tuz donmuş." #imamoğluistifa#İBBçalışmıyor pic.twitter.com/KrH70wKqKK — Süleyman Kurtçu (@s_kurtcu) January 25, 2022

Araçları yollarda bıraktılar

Gece boyunca kar yağışının en yoğun olduğu yerlerde ilçe belediye ekipleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, çay, çorba, su ve yiyecek dağıttı. Birçok vatandaş aracını yol kenarlarına bırakarak yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.

İETT seferleri aksıyor

Bu sabah saatlerinde ise yola çıkan ve toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar İETT otobüsü bulmakta zorlandı. Birçok kişi, yoğun kar altında uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldı.