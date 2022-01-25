İstanbul'da kar esareti

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar geceyi araçlarında geçirdi. Yağışların bugün de devam etme ihtimaline karşı özel araçların trafiğe çıkması kısıtlandı, uçuşlar durduruldu, otobüslerin terminallerden çıkış süresi uzatıldı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Şehirde, uçak seferleri saat 13.00'e kadar iptal edildi. Kentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere idari izin verildi.

Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

Öte yandan, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmamasına karar verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" dedi.

Saygıdeğer İstanbullular,



⚠️Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.❄️🌨



📍Bu nedenle;



⏰Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.❗️



👇🏻 pic.twitter.com/tC2gyAUwB1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022

3 bin 180 kişi otellere yerleştirildi

Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi, 3 bin 180 kişi de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.