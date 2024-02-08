İstanbul için Yeniden Refah kapısı kapanmadı!

Yeniden Refah Partisi’nin AK Parti görüşmelerinden sonuç alamamasının ardından, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamasına karşılık, kulislerde DEM adayı Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesiyle sürecin tekrar başladığı iddia gündeme geldi.

İstanbul için durumun şimdi daha da farklılaştığını belirten siyasetçiler, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında yeni bir görüşme olabileceğini ifade ettiler.

İddiaların, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın DEM Parti’den İstanbul adayı olmayacağını açıklamasının hemen ardından gündeme gelmesinin nedenini, anketlerdeki yakın oranların yeni ittifaklarla değişebileceği yönündeki değerlendirmelerden kaynaklandığı öne sürülüyor.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki temasların tekrar 10 Şubat’taki aday tanıtım toplantısından önce gerçekleşmesi beklenirken, yapılan son görüşmede de Erbakan’ın taleplerini daha uygun koşullara doğru çekeceği de ifade ediliyor.

Daha önceki süreçte Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimlerde, İstanbul ittifakı için AK Parti’den iki büyükşehir belediye başkanlığı ile bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarını talep ettiği öne sürülmüştü.