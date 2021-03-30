İstanbul için fırtına uyarısı

Trakya geneli ve İstanbul çevrelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı (Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.