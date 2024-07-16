İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın

Sıcak ve nemli hava megakentte etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme ve bol sıvı tüketme konusunda uyardı.

Öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamaları istendi.