Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil öncesinde İstanbul Havalimanı’ndan kaç kişi seyahat etti?
Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil öncesinde İstanbul Havalimanı’ndan 5 Mayıs Cuma günü 1512 uçuş gerçekleştirildi. Peki, İstanbul Havalimanı’ndan kaç kişi seyahat etti, kaç kişinin seyahat etmesi bekleniyor?
İstanbul Havalimanı’ndan kaç kişi seyahat etti?
9 günlük Ramazan Bayramı’nı kapsayan tatil için İstanbul Havalimanı’ndan 5 Mayıs Cuma günü 1512 uçuşla 22 bin 72 yolcu seyahat etti.
İstanbul Havalimanı’nda başlayan yoğunluk bugün de devam ederken, artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli önlemler alındı.
İstanbul Havalimanı’ndan kaç kişinin seyahat etmesi bekleniyor?
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu bugün de devam ediyor. Yolcular, sabahtan itibaren x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak için yolculara yardımcı oldu.
Ramazan Bayramı'nda normalin üzerinde yoğunluk beklenen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatili süresince günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor. Havalimanında Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin 500 uçuşla 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verileceği öngörülüyor.
Havalimanlarındaki yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yolcu sayısının 9 Nisan Salı arife günü 1416 uçuşla 278 bin 688'e ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bayram tatili kapsamında hava yolu şirketleri THY 79, Pegasus 132 ve Ajet 6 ek sefer koydu.