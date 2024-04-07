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Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil öncesinde İstanbul Havalimanı’ndan kaç kişi seyahat etti?

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil öncesinde İstanbul Havalimanı’ndan 5 Mayıs Cuma günü 1512 uçuş gerçekleştirildi. Peki, İstanbul Havalimanı’ndan kaç kişi seyahat etti, kaç kişinin seyahat etmesi bekleniyor?

İstanbul Havalimanı’ndan kaç kişi seyahat etti?

9 günlük Ramazan Bayramı’nı kapsayan tatil için İstanbul Havalimanı’ndan 5 Mayıs Cuma günü 1512 uçuşla 22 bin 72 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı’nda başlayan yoğunluk bugün de devam ederken, artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli önlemler alındı.

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İstanbul Havalimanı’ndan kaç kişinin seyahat etmesi bekleniyor?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu bugün de devam ediyor. Yolcular, sabahtan itibaren x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak için yolculara yardımcı oldu.

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Ramazan Bayramı'nda normalin üzerinde yoğunluk beklenen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatili süresince günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor. Havalimanında Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin 500 uçuşla 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verileceği öngörülüyor.

Havalimanlarındaki yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yolcu sayısının 9 Nisan Salı arife günü 1416 uçuşla 278 bin 688'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bayram tatili kapsamında hava yolu şirketleri THY 79, Pegasus 132 ve Ajet 6 ek sefer koydu.

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