Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil öncesinde İstanbul Havalimanı’ndan kaç kişi seyahat etti?

İstanbul Havalimanı’ndan kaç kişinin seyahat etmesi bekleniyor?

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu bugün de devam ediyor. Yolcular, sabahtan itibaren x-ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak için yolculara yardımcı oldu.