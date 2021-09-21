İstanbul Havalimanı'na "Yılın Havalimanı" Ödülü

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, uluslararası arenada ödüller kazanmaya devam ediyor.

Sık seyahat eden, dünyadaki havalimanları konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama fırsatlarını deneyimleyen tüketicilere ulaşan Air Transport News'in, her yıl düzenlediği 2021 Air Transport Awards Ödülü’nün bu yılki kazananı İstanbul Havalimanı oldu.

Ödülü, Yunanistan’ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen "Summer Aviation Forum"da İGA Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat aldı.

"Uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz"

Polat, koronavirüs salgınına rağmen operasyonlarına sorunsuz bir şekilde devam etmeyi başardıklarını ifade etti.

Bu süreçte yatırımlarına ara vermediklerini ve yeni hava yollarını da bünyelerine katmaya devam ettiklerini kaydeden Polat, "Aldığımız uluslararası sertifika ve ödüllerle başarımızı somut olarak kanıtladık. Uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından belirlenen 2021 Air Transport Awards ödüllerinde Yılın Havalimanı ödülünü almak gurur verici. Geçtiğimiz yıl Cenevre Havalimanı'nın layık görüldüğü bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak erişmemiz işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı yolculuk deneyimi ve hizmet anlayışıyla ilerleyen dönemde daha birçok ödüle layık görülecektir." ifadelerini kullandı.