İstanbul Havalimanı günlük uçuş ortalamasında Avrupa lideri oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri olduğunu bildirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine ilişkin bilgi verdi.
EUROCONTROL'ün 21-27 Ağustos dönemine ilişkin verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, en yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre yüzde 118'lik büyüme sağladı." ifadesini kullandı.
EUROCONTROL 21 - 27 Ağustos arası Avrupa #Havacılık verilerine göre;— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 30, 2023
🛫#İstanbul Havalimanı
🥇Günlük ortalama bin 511 uçuşla #Avrupa'nın lideri oldu.
📈En yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre %118’lik bir büyüme sağladı.
#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/hkn15IAgP7
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