İstanbul futbola doyacak! "3 büyükler" el ele gruplara

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplara kalmaya hak kazanırken, Adana Demirspor penaltılara giden maçta Genk'e 5-4 kaybetti.

Fenerbahçe - Twente

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe, De Grolsch Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı lacivertliler, ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından toplamda 6-1'lik skorla turladı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golü 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

Beşiktaş - Dinamo Kiev

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Beşiktaş, mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü dakikalar 52'yi gösterirken Vincent Aboubakar kaydetti.

İlk maçı da 3-2 kazanan Beşiktaş, toplamda 4-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu ve UEFA Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

Adana Demirspor - Genk

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Adana Demirspor, Genk'i ağırladı.

Belçika'daki ilk mücadele 2-1 Genk'in üstünlüğüyle sona ermişti.

Mücadelede tek gol 45+10'da Cherif Ndiaye'den geldi. Maçta başka gol olmayınca toplam skor 2-2 olduğu için uzatmalara geçildi.

15'er dakikalık iki uzatma yarısında da gol gelmeyince seri penaltı atışlarına gidildi. Seri penaltılar sonucunda Adana Demirspor Genk'e 5-4 kaybederek turnuvaya veda etti.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği gruplar, yarın gerçekleşecek kura çekimi ile belli olacak.