İstanbul futbola doyacak! "3 büyükler" el ele gruplara
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplara kalmaya hak kazanırken, Adana Demirspor penaltılara giden maçta Genk'e 5-4 kaybetti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplara kalmaya hak kazanırken, Adana Demirspor penaltılara giden maçta Genk'e 5-4 kaybetti.
Fenerbahçe - Twente
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe, De Grolsch Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Sarı lacivertliler, ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından toplamda 6-1'lik skorla turladı.
Temsilcimize galibiyeti getiren golü 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.
Beşiktaş - Dinamo Kiev
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Beşiktaş, mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.
Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü dakikalar 52'yi gösterirken Vincent Aboubakar kaydetti.
İlk maçı da 3-2 kazanan Beşiktaş, toplamda 4-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu ve UEFA Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.
Adana Demirspor - Genk
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Adana Demirspor, Genk'i ağırladı.
Belçika'daki ilk mücadele 2-1 Genk'in üstünlüğüyle sona ermişti.
Mücadelede tek gol 45+10'da Cherif Ndiaye'den geldi. Maçta başka gol olmayınca toplam skor 2-2 olduğu için uzatmalara geçildi.
15'er dakikalık iki uzatma yarısında da gol gelmeyince seri penaltı atışlarına gidildi. Seri penaltılar sonucunda Adana Demirspor Genk'e 5-4 kaybederek turnuvaya veda etti.
Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği gruplar, yarın gerçekleşecek kura çekimi ile belli olacak.
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