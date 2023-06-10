İstanbul dev finale hazır! City mi? Inter mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-23 sezonu finali bugün, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Premier Lig Şampiyonu Manchester City ile İtalya’nın köklü kulübü Inter takımlarını karşı karşıya getirecek olan mücadele saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Avrupa’nın bir numaralı kupasındaki 68. finalin heyecanının yaşanacağı İkitelli’deki stadyum, daha önce yine İngiliz ve İtalyan ekiplerinin karşı karşıya geldiği 2005’teki unutulmaz Milan-Liverpool finaline ev sahipliği yapmıştı. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Liverpool maçı penaltılara taşıyıp kazanmış, bu geri dönüş kupanın tarihine geçmişti.

"Kupayı almaya geldik"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında, Premier Lig ve FA Cup şampiyonluklarının ardından sezonu yeni bir kupayla noktalamak istediklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Manchester taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligini kazanarak sonlandırmak çok önemli. Şampiyonluk için İstanbul’a geldik” diye konuştu. Manchester City’nin yıldız ismi Kevin De Bruyne, daha önce de çok yaklaşmalarına rağmen kazanamadıkları Şampiyonlar Ligi kupasını bu kez havaya kaldırmak istediklerini söyledi. Belçikalı futbolcu “İngiltere’de kazandığımız kupalar özgüvenimizi artırdı. Şampiyonlar Ligi kupası hem kulübümüz hem de taraftarlarımız için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan ile A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu'nu karşı karşıya getirecek olan karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.